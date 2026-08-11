El gran gesto de futbolista Jhon Arias tras terremoto en Colombia: Mandó avión con suministros médicos

El futbolista del Palmeiras y su esposa, Alejandra Ayala, se movieron rápidamente luego del sismo que afectó a varias zonas del país.

El futbolista del Palmeiras y la Selección de Colombia, Jhon Arias, anunció una masiva ayuda luego del terremoto que afectó a varias zonas de su país este lunes 10 de agosto.

Junto a su esposa, Alejandra Ayala, el volante se movió rápidamente para ir en beneficio de los miles de damnificados que dejó el sismo.

Jhon Arias envió avión con insumos médicos a Colombia

A través de sus redes sociales, el mediocampista dio a conocer que enviaron un avión con insumos y equipo médico para el sector de Chocó, uno de los que sufrió con la tragedia y del que es oriundo.

El jugador afirmó que pagó con sus recursos las aeronave, remarcando que aterrizó en la misma jornada por la noche y que siguen movilizándose.





“Estamos disponibles a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance”, manifestó en un video.

Por su parte, Ayala señaló: “Colombia y en especial mi tierra y mi familia vivieron momentos de angustia y terror. Muchas familias están pasando por momentos de dolor, incertidumbre y necesidad”.

“Que nuestra fe se convierta en obras y nuestro amor en ayuda. No importa cuánto puedas donar, cada aporte puede ser una bendición para una familia”, agregó.

La ayuda de Arias y sus cercanos se suma a la de otros futbolistas cafeteros como Luis Díaz y James Rodríguez, quienes expresaron su solidaridad por lo ocurrido.