A través de sus redes sociales, el futbolista nacional dio a conocer su postura por una iniciativa que será votada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Charles Aránguiz alzó la voz y reveló su postura por la carrera de galgos, situación que está siendo analizada por el Congreso.

El jugador de Universidad de Chile se mostró en contra de la competencia de estos perros, la cual busca ser prohibida en un proyecto de ley que será votado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El mensaje de Charles Aránguiz por carreras de galgos

A través de una historia en Instagram, el Príncipe escribió: “Que gane la empatía. No más carreras de perros. Galgos libres. Que correr sea siempre por libertad, nunca por obligación”.





El jugador compartió una publicación en la que se llamó a una manifestación el 18 de agosto, día en que la iniciativa será votada por los parlamentarios de la Cámara Baja.

De acuerdo a diferentes organizaciones, es importante que se prohíba y “no regule” las carreras de todo tipo de perros en el territorio nacional.

Si la propuesta avanza, los infractores podrían ser sancionados con presidio menor en su grado mínimo y una multa de 2 a 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

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