Con la UC y Coquimbo: Revisa la programación completa de los octavos de final ida de la Copa Libertadores

Los cruzados y los piratas siguen con las opciones intactas para seguir avanzando de fase en el torneo internacional. Por ello, conoce todos los enfrentamientos que tendrá esta semana de fútbol continental.

Tras concluir la cita mundialera en Estados Unidos, Canadá y México, la Copa Libertadores vuelve a llenar de fútbol a los aficionados con los partidos de la ida de los octavos de final de la competencia internacional.

Con la presencia chilena de Universidad Católica y Coquimbo Unido, son 16 los equipos que buscan avanzar de fase y estar entre los mejores clubes del continente.

En el caso de la UC, los dirigidos de Garnero deberán trasladarse hasta territorio argentino para medirse ante Estudiantes de La Plata en un duelo que transmitirá Chilevisión.

Un escenario similar vivirán los piratas, cuando deban disputar su cupo en la próxima instancia frente a Platense en la ciudad de Buenos Aires.





Programación 8vos de final ida de la Copa Libertadores

Martes: 11 de agosto:

Fluminense vs Independiente de Rivadavia: 18:00 horas.

Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica: 20:30 horas (transmite CHV y MiCHV).

Tolima vs Independiente del Valle: 20:30 horas.

Miércoles 12 de agosto:

Platense vs Coquimbo Unido: 18:00 horas.

Palmeiras vs Cerro Porteño: 18:00 horas.

Cruzeiro vs Flamengo: 20:30 horas.

Jueves 13 de agosto:

Mirassol vs LDU Quito: 18:00 horas.

Rosario Central vs Corinthians: 20:30 horas.