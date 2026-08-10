“Alexis, el 10”: El video del nuevo club con el que habría firmado Alexis Sánchez e ilusiona en redes

El CF Montréal de Canadá entregó indicios de un posible fichaje del tocopillano en la MLS, tras 18 años jugando en Europa.

Tras 18 temporadas en las ligas europeas, Alexis Sánchez regresaría a América. Un video publicado este lunes en las redes sociales del CF Montréal entregaría indicios de un nuevo fichaje.

En el registro, los canadienses comentan que se les uniría al equipo “un nombre muy grande, probablemente uno de los más grandes que hemos tenido“.

Además, al final, se hace mención al nombre del delantero de 37 años: “Quiere a Alexis, el número 10”. Por lo que, los usuarios ya se ilusionaron con un posible anuncio que incluya al chileno.

De momento la información no ha sido confirmada por el club.





A poco más de un mes del término de contrato del tocopillano en el Sevilla y tras semanas de especulaciones de su presunta llegada a Universidad de Chile, el delantero podría finalmente dejar Europa para formar parte de la Major League Soccer (MLS), la que reúne equipo tanto de EEUU como de Canadá.

En el CF Montréal de Canadá, Alexis compartiría camarín con el chileno Thomas Gillier, el arquero de 22 años formado en Universidad Católica juega allí desde 2025.