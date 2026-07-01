El club español confirmó que el delantero nacional no renovará su contrato, poniendo fin a una historia que duró solamente una temporada.

El ciclo de Alexis Sánchez en el Sevilla ha terminado. Este miércoles 1 de julio finalizó oficialmente la historia del tocopillano con el club en el que jugó la última temporada.

A través de un escueto comunicado, el Nervionense confirmó que el contrato del delantero, que venció este 30 de junio, no será renovado al igual que el de otros seis jugadores.

“El club quiere destacar su profesionalidad y compromiso y les desea a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales“, señaló la institución.

El anuncio de la escuadra española causó sropresa, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se especuló con una posible extensión al ser pieza clave en la recta final de la campaña que evitó el descenso.

Sin embargo, la dirigencia tomó otra decisión y el chileno se va luego de haber disputado 30 partidos en los que convirtió 4 goles.

ℹ️ Agradecimiento del #SevillaFC a los siete jugadores de la primera plantilla que han finalizado su contrato.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 1, 2026

Alexis Sánchez deberá nuevamente buscar club

Esta situación pone a Sánchez nuevamente en el mercado de transferencias, algo que se volvió recurrente en los últimos años.

Dicho escenario podría generar ilusión en Universidad de Chile, donde la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ha reconocido que el ariete tiene “las puertas abiertas” en caso de querer retornar a suelo nacional.

De todas formas, el goleador histórico de la Selección Chilena ha reiterado en varias oportunidades que pretende mantenerse en Europa.