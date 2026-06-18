Alexis Sánchez hace emotiva reflexión tras volver a Tocopilla como padre: “Los ojos de mi hija”

Maravilla compartió un profundo mensaje luego de visitar su tierra natal con su familia, recordando los sueños que tuvo en su juventud.

Agradables momentos son los que vivió Alexis Sánchez en su viaje a Tocopilla, donde ha pasado parte de sus vacaciones junto a su pareja, Alexandra Litvinova, y su hija.

Tras una exigente temporada con el Sevilla, Maravilla decidió ir a su tierra natal en compañía de su familia para descansar y realizar algunas actividades.

En el norte del país, la modelo rusa ha deleitado a sus seguidores en redes sociales al pasear por diferentes lugares, realizando hasta una singular imitación de una escena de “Titanic”.





La emotiva reflexión de Alexis Sánchez tras volver a Tocopilla

El delantero chileno demostró su felicidad por estar en casa con una emotiva reflexión. “Tocopilla. Agradecido de Dios y de la vida que he tenido”, comenzó en Instagram.

“Recuerdo cuando salí a los 15 años de casa y hoy, saliendo de Tocopilla ya más grande, miré hacia adelante viendo los ojos de mi hija sonriendo y Tocopilla a mi espalda”, añadió.

Sánchez recordó sus inicios y continuó: “Me dije: ‘Valió la pena el esfuerzo. De ser un simple niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol y competir con los mejores del mundo'”.

“Todavía me quedan muchos capítulos que escribir. Esto recién comienza”, adelantó el goleador histórico de La Roja en un posteo que se repletó de likes y comentarios.

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