VIDEO | Alexis Sánchez sorprendió a Alexandra Litvinova con recorrido por costa de Tocopilla en barco

La modelo compartió registros de sus vacaciones con el futbolista y mostró una cita en la que la llevó a recorrer el mar a bordo de barco pesquero.

Alexis Sánchez continúa disfrutando de sus vacaciones familiares en Chile y con su novia, Alexandra Litvinova.

Actualmente, el futbolista se encuentra en el norte del país junto a su pareja y su pequeña hija Bela, con quienes ha estado recorriendo su natal Tocopilla.

De hecho, la modelo rusa de 26 años ha estado compartiendo algunos registros de sus días de descanso en el país, a través de su cuenta de Instagram.





Y este martes, Alexandra Litvinova mostró detalles de una particular cita que le preparó el goleador de La Roja.

Según las imágenes que compartió, el futbolista del Sevilla la invitó a conocer el muelle tocopillano arriba de un barco pesquero.

“Mi hombre me dijo que hoy tenemos un paseo romántico en barco”, escribió la modelo.

El recorrido también incluyó espacio para el romance e incluso aparecieron recreando la postal de la película Titanic.

El paseo del Alexis y su novia por Tocopilla