A meses del nacimiento de su hija: Alexandra Litvinova comparte importante proceso personal

En sus redes sociales, la influencer reveló que estuvo realizando recuperación luego de su embarazo. “Por fin puedo sentir mi cuerpo”, comentó.

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, compartió con sus seguidores el término de un importante proceso personal que tomó tras el nacimiento de su hija.

La influencer desclasificó que realizó fisioterapias de recuperación postparto, mostrando el cierre de esta etapa con bastante alegría.

De acuerdo a lo exhibido por la modelo rusa, el proceso se extendió por varias semanas y tuvo resultados bastante positivos, por lo que agradeció el trabajo con su terapetura.





Alexandra Litvinova abordó su recuperación postparto

En una historia de Instagram, la joven expresó: “Dos meses de duro trabajo y por fin puedo sentir mi cuerpo despúes del embarazo”.

El mensaje fue acompañado de una foto con su terapeuta, con quien armó un importante lazo que le permitió lograr el objetivo del tratamiento.

Litvinova y Sánchez llevan más de un año de relación, donde la influencer lo acompañó en su segunda etapa en el Udinese y en su llegada al Sevilla a mediados del 2025.

En diciembre del año pasado, ambos anunciaron el nacimiento de su hija Bela con una serie de fotos en redes sociales, generando los buenos deseos de sus seguidores.

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