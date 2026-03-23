Golpe a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: Sevilla oficializa la salida de Matías Almeyda por malos resultados

La reciente derrota contra el Valencia en condición de local terminó con la paciencia de la dirigencia. El Nervionense actualmente está 15° en la tabla y mira de reojo el descenso.

El ciclo de Matías Almeyda en el Sevilla ha finalizado. El Nervionense oficializó la salida del entrenador este lunes producto de los malos resultados en la liga española.

La reciente derrota 2-0 contra el Valencia el último fin de semana colmó la paciencia de la dirigencia, quienes informaron la destitución del argentino.

La dirigencia le agradeció al trasandino “y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”.

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Sevilla se queda sin DT tras salida de Matías Almeyda

Con esto, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedaron sin adiestrador, un pilar fundamental que los defendió en reiteradas ocasiones de las críticas.

En el caso de Maravilla, Almeyda aprobó su llegada y aseguró que estaba aportando a nivel futbolístico y emocional, especialmente en el trato con los más jóvenes.

A lo largo de su ciclo, el argentino dirigió 32 partidos oficiales, de los cuales fueron 29 por LaLiga y 3 por la Copa del Rey donde el club fue eliminado de manera muy temprana.

Actualmente, el Sevilla está en el puesto 15° de la tabla de posiciones con 31 puntos, solamente tres unidades por arriba del último elenco que estaría descendiendo.