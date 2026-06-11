En España mencionaron que Los Azules “espera” por Maravilla, quien es valorado por la dirigencia del Nervionense producto de su rendimiento y actitud.

Tal como ha sucedido en los últimos términos de temporada, el futuro de Alexis Sánchez se vuelve una incógnita.

Cuando todo parecía indicar que había dado por finalizada su etapa en el Sevilla, el buen rendimiento en el cierre de la reciente campaña podría cambiar los planes.

Esto porque desde España se ha mencionado la posibilidad de que el chileno siga en el Nervionense, aunque también se especula con un supuesto interés de Universidad de Chile.





La conversación pendiente entre Alexis Sánchez y el Sevilla

Según consignó ABC de Sevilla, hay una conversación pendiente entre el delantero nacional y la dirigencia española para analizar posturas.

Desde la institución valoran el aporte de Sánchez dentro de la cancha y también afuera, especialmente con el apoyo a los jóvenes mostrado de manera pública cada vez que habló con la prensa.

Sobre el aspecto económico, se mencionó que la directiva ofrecería “un contrato ajustado a la realidad” similar al que aceptó a mediados del 2025, lo cual es la primera condición para poder quedarse.

Adicionalmente, el citado medio remarcó que Alexis tiene “otras propuestas sobre la mesa, sobre todo de su país donde lo espera Universidad de Chile”.

Un punto relevante es que el tiempo de negociación podría extenderse, teniendo en cuenta que el mercado de pases en Europa cierra recién a fines de agosto.