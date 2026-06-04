Sopresa: Alexis Sánchez podría dar sorpresivo giro en su carrera y mantenerse en Europa

Terminada la temporada con el Sevilla, Maravilla nuevamente comienza a ser protagonista del mercado de pases.

A pocas semanas de que se diera por terminada la temporada, Alexis Sánchez comienza a ser protagonista del mercado de pases.

Pese a que la etapa de Maravilla en el Sevilla se entendía como cerrada, en España aseguraron que habría un importante giro que causó sorpresa.

En concreto, el chileno podría mantenerse en el Nervionense, donde fue pieza clave en la recta final de la campaña en plena lucha por evitar el descenso.





¿Alexis Sánchez se queda en el Sevilla?

De acuerdo a lo informado por El Desmarque, la posibilidad de renovar el contrato crecería debido a que la institución pretende no realizar gastos importantes.

En ese escenario, la dirigencia estaría dispuesta a mantener jugadores como el delantero nacional, apelando a su gran experiencia.

Sin embargo, el citado medio remarcó que hay dos condiciones: Mantener el mismo salario acordado y aceptar el rol secundario en el plantel comandado por el entrenador Luis García Plaza.

Sánchez disputó un total de 30 partidos en los que convirtió 4 goles.