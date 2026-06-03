Alexis Sánchez emociona con su primera foto familiar en redes sociales

El delantero del Sevilla registró una salida al aire libre que tuvo con su pareja y su hija tras evitar el descenso en LaLiga.

Alexis Sánchez compartió este miércoles la primera fotografía oficial con su familia completa, es decir, junto a su pareja Alexandra Litvinova y su hija Bela.

El delantero del Sevilla FC aprovechó que quedaron fuera del descenso de LaLiga para tener un momento en privado con su bebé de solo meses de edad, emocionando a sus 16 millones de seguidores en Instagram.

Alexis Sanchez presenta a su familia en Instagram

Con el emoji de una gota de sangre, el histórico goleador de La Roja compartió un carrusel de fotos mostrando en portada una postal familiar con Alexandra y Bela, a quien mantiene su rostro oculto de las redes.





Las siguientes imágenes dejaron ver parte de la cita que tuvieron: vieron una película al aire libre y tuvieron una romántica cena donde estaba incluida la bebé y su mamadera con leche.

Además, agregó un emotivo video de diferentes padres abrazando a sus hijas durante en producciones audiovisuales tales como Peaky Blinders o la película El Duro.

En solo un par de horas, el posteo suma más de 1.500 comentarios de sus seguidores felicitándolos por su familia y paternidad, mientras algunos chilenos bromearon ofreciéndole la alimentación que entrega el Gobierno a los bebés.