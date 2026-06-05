Gary Medel echa al agua a Alexis Sánchez ante propuesta para que llegue a la UC: “Ese es chuncho”

El Pitbull fue consultado sobre si invitaría a Maravilla a formar parte de Los Cruzados, entregando una contundente respuesta.

Sorpresa causó la reacción de Gary Medel al ser consultado por un posible interés de Universidad Católica en fichar a Alexis Sánchez, quien finalizó su contrato con el Sevilla.

El Pitbull participó en el podcast Trisabor, donde se refirió a si invitaría al tocopillano para que se sume a Los Cruzados de cara al segundo semestre.

Ante esto, el volante contestó entre risas: “¿Podría ser o no? Pero ese es chuncho”, delatando que Maravilla es hincha de Universidad de Chile.

El referente de La Franja no se quedó ahí y le dijo a los conductores: “¿Te gusta un chuncho? ¿Entonces, para qué me dices?… Es que a ustedes no les importa si cambian de equipo o eso”.





Futuro de Alexis Sánchez vuelve a ser una incógnita

El comentario de Medel se dio en medio de la incertidumbre por el futuro del delantero, esto en medio de las especulaciones de que creció la chance de que se mantenga en el Sevilla.

Si bien el vínculo está terminado, la prensa española dio a conocer la posibilidad de una extensión en caso de que se cumplan dos condiciones: Aceptar un rol secundario en los minutos y mantener el sueldo el mismo salario.

Por su parte, Universidad Católica busca afinar detalles en la estructuración de su plantel con miras a la llave de octavos de final de Copa Libertadores, donde chocará contra Estudiantes de La Plata a mediados de agosto.