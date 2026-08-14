Prepara las maletas: El impresionante monto que PSG pagará para fichar a Ferran Torres

El héroe de España en el Mundial se sumará al multicampeón francés, quienes llegaron a un acuerdo con los catalanes por el pase.

Ferran Torres tiene nuevo destino. El héroe de España en el Mundial 2026 arma las maletas para dejar el Barcelona y fichar en el PSG.

El delantero, autor del gol de La Furia Roja en la final ante Argentina, tenía futuro incierto desde antes de que empezara la cita planetaria, algo que finalmente se aclaró.

Pese a que se especuló con el Atlético de Madrid y hasta el Real Madrid, serán los franceses los que se quedarán con el Tiburón.





¿Cuánto pagará el PSG por Ferran Torres?

De acuerdo a lo informado por Marca, los parisinos pagarán cerca de 50 millones de euros por el traspaso del ariete de 26 años.

Si bien la cifra es menor a lo que los catalanes cancelaron en su momento al Manchester City por atacante (€55 millones), el acuerdo es beneficioso al tener en cuenta que le quedaba solamente un año de contrato.

Un punto clave en la negociación fue el deseo del entrenador de los galos, Luis Enrique, quien insistió a la dirigencia mantener las negociaciones.

Torres viene de una interesante temporada en el Barcelona, marcando 21 goles en 49 partidos disputados entre todas las competencias.

La tarea del español por ganarse un puesto de titular será dura, teniendo en cuenta que el PSG ya cuenta con jugadres de categoría en el ataque como Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bardley Barcola.