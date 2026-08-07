Yan Diomande ya es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid: Así quedó el Top 10

El marfileño superó todos los registros del mercado de pases Merengue, desplazando a otras históricas figuras del club.

Yan Diomande ya forma parte de la historia del Real Madrid. El delantero fue anunciado este jueves como refuerzo del Merengue en una operación superlativa.

Las cifras que pagó La Casa Blanca colocan al marfileño en el Top de una importante lista, superando a figuras de la talla de Jude Bellingham y Cristiano Ronaldo.

Fichaje de Yan Diomande rompe todos los récords del Real Madrid

El cuadro español concretó el traspaso a cambio de 125 millones de euros para el Leipzig de Alemania, donde brilló la última temporada.

El monto podría aumentar hasta €140 millones si es que se cumplen determinados objetivos, entre los que están partidos jugados, títulos y hasta premiaciones individuales.





La contratación del africano deja atrás a Eden Hazard, quien lideraba esta lista a llegar por €120 millones desde el Chelsea a mediados del 2019.

Sin embargo, todos ellos están lejos de los €222 millones que le costó Neymar al PSG en 2017, fichaje que se mantiene como el caro en toda la historia del fútbol profesional.

Los fichajes más caros en la historia del Real Madrid