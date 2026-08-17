A levantarse: Chile cayó ante Japón en su segundo partido del Mundial de hockey césped femenino

Las Diablas no pudieron frente a las niponas y sufrieron una nueva derrota en la cita planetaria. Su próximo duelo será el miércoles 19 de agosto.

La Selección Chilena sufrió su segunda derrota en el Mundial de hockey césped femenino, perdiendo 3-0 ante Japón este lunes.

Las Diablas tenían la ilusión de ganar luego del estreno frente a Países Bajos, donde cayeron en una correcta presentación.

Lamentablemente, el duelo se dio muy favorable para las niponas, quienes aprovecharon un córner corto a los 7 minutos del primer tiempo para que Miyu Hasegawa abriera la cuenta.





Posteriormente, Hiroka Murayama y Maho Ueno liquidaron el cotejo para las asiáticas, que entraron en la pelea por clasificar en el Grupo A.

Pese a los intentos de Josefa Salas, Fernanda Arrieta y Denise Rojas, la diferencia se mantuvo y complicó a las dirigidas por Cristóbal Rodríguez.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Mundial de hockey césped femenino?

El próximo partido de Chile en el Mundial de hockey césped femenino será el miércoles 19 de agosto, día en que se medirán a Australia a partir de las 3:30 horas de nuestro país.

Para poder meterse en la siguiente fase, Las Diablas deben ganar y esperar algunos resultados.