Nicolás Massú deja fuera a Nicolás Jarry para la serie por Copa Davis vs España: La nómina de Chile

El capitán optó por no convocar al Príncipe, quien ha tenido una temporada compleja a causa de molestias físicas.

El equipo chileno de Copa Davis confirmó este lunes la nómina para la serie ante España, donde buscará un lugar en el Final 8.

Nicolás Massú, capitán del equipo, ratificó la ausencia de Nicolás Jarry que acumula varios meses sin jugar producto de inconvenientes con su físico.

El Príncipe ha tenido un 2026 muy complejo, bajando hasta el puesto 768° del ranking ATP tras no poder participar en los diferentes torneos.

Para esta oportunidad, el Vampiro apostó por jugadores de experiencia pensando en la crucial llave contra los europeos que vendrán con tres Top 50°.





Nómina de Chile para enfrentar a España en Copa Davis

Alejandro Tabilo (29°)

Cristian Garín (137°)

Tomás Barrios (147°)

Matías Soto (218° en dobles)

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Fecha de la serie entre Chile y España por Copa Davis

La serie entre Chile y España, válida por la segunda ronda de Copa Davis, está fijada para el 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

El ganador de la llave avanzará al Final 8 que se realizará a fines de noviembre en Italia.