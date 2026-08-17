Conmoción en el fútbol: Jugador de la Serie A está grave tras sufrir accidente en una piscina

Yael Trepy, delantero de 20 años que milita en el Cagliari, se encuentra en coma inducido en un hospital de Italia. El joven de 20 años venía de sumar minutos en una competencia local.

Impacto ha causado en Italia la situación de Yael Trepy, futbolista del Cagliari que está grave luego de sufrir un accidente en una piscina el último fin de semana.

De acuerdo con lo informado por La Gazzetta dello Sport, el francés tuvo principio de ahogamiento durante sus días de descanso en la localidad de Porto Cervo.

El joven de 20 años alcanzó a ser rescatado, siendo trasladado de urgencia a un hospital cercano en un helicóptero.





Futbolista del Cagliari está en coma inducido

Tras los resultados de los exámanes, los médicos optaron por mantenerlo en coma inducido debido a la alta carga de agua que se observó en sus pulmones.

El citado medio agregó que el galo habría sufrido dificultades para nadar por un repentino cambio en la profundidad de la piscina, lo que derivó en que perdiera el conocimiento.

Una vez conocido el caso, el club manifestó su preocupación y afirmó estar en permanente contacto con el equipo médico y la familia.

El caótico momento se dio días después de jugar en la victoria del Cagliari ante Arezzo por la Copa Italia, siendo titular y sumando 54 minutos.

Nacido en marzo del 2006, Trepy es una de las esperanzas que tiene el club de cara al futuro, disputando un total de 9 partidos a nivel profesional en los que marcó un gol.