Rafael Jódar liderará a los europeos en la trascendental llave frente a los nacionales en septiembre. Carlos Alcaraz es el gran ausente.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) anunció este lunes la nómina de jugadores para la esperada serie ante Chile por Copa Davis, la que está fijada para mediados de septiembre.

El organismo confirmó la ausencia de Carlos Alcaraz, actual 2° del mundo y del que había esperanzas que se presentará para la llave que se jugará en nuestro país.

Con la ausencia del multicampeón, el equipo estará liderado por Rafael Jódar, de 19 años y que es la sensación del circuito ATP al ser 11° del ranking en estos momentos.

Además, el capitán David Ferrer nominó a Daniel Mérida y Jaume Munar, este último ex semifinalista del Chile Open en la edición 2023.





Nómina de España serie vs Chile en Copa Davis

Rafael Jódar (11°)

Daniel Mérida (40°)

Jaume Munar (46°)

Martín Landaluce (67°)

Pedro Martínez (151°)

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¿Cuándo juegan Chile y España por Copa Davis?

La serie entre Chile y España, válida por la segunda ronda de Copa Davis, se disputará el próximo 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

El ganador de la llave avanzará al Final 8 que se realizará a fines de noviembre en Italia.