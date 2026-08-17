La UC y Coquimbo van por todo: Programación de los octavos de final vuelta de la Copa Libertadores

Tras lograr positivos resultados en la ida, Los Cruzados y Los Piratas sueñan con hacerse fuertes en casa y conseguir el paso a los cuartos de final.

Una semana trascendental vivirán Universidad Católica y Coquimbo Unido, cuadros que definirán sus llaves de octavos de final de la Copa Libertadores.

Cruzados y Piratas sacaron positivos resultados en la ida jugando como visitantes, igualando 1-1 ante Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.

El gran problema para La Franja será la ausencia de Fernando Zampedri, su goleador histórico que se perderá el duelo con el Pincha por acumulación de tarjetas amarillas.

La gran esperanza para el entrenador Daniel Garnero es contar con Clemente Montes, quien trabaja para poder al menos ser una opción en el cotejo.

Por su parte, el Aurinegro confía en hacerse fuerte en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y lograr una histórica clasificación a la ronda de los ocho mejores.





Programación revanchas de octavos de final de la Copa Libertadores

Martes 18 de agosto:

Independiente Rivadavia vs Fluminense: 18:00 horas (0-0)

Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata: 20:30 horas (1-1)

Tolima vs Independiente del Valle: 20:30 horas (partido de ida)

Miércoles 19 de agosto:

Coquimbo Unido vs Platense: 18:00 horas (1-1)

Cerro Porteño vs Palmeiras: 18:00 horas (1-1)

Flamengo vs Cruzeiro: 20:30 horas (1-1)

Jueves 20 de agosto:

Liga de Quito vs Mirassol: 18:00 horas (1-1)

Corinthians vs Rosario Central: 20:30 horas (0-0)