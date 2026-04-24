Se baja el bicampeón: Carlos Alcaraz confirma que no jugará Roland Garros por lesión

El español anunció que no estará en el segundo Grand Slam de la temporada por molestias en una de sus muñecas.

Revuelo generó el anuncio de Carlos Alcaraz, quien este viernes confirmó que no jugará la próxima edición de Roland Garros.

El actual número dos del mundo anunció que se tomará un tiempo para recuperarse de una lesión en la muñeca, la que se dio en el ATP de Barcelona el pasado 14 de abril.

En dicho torneo, el español se bajó de la segunda ronda en la que debía enfrentar al checo Tomás Machac (41°) pensando en recomponerse de sus molestias.

Sin embargo, los exámenes médicos no fueron positivos y el murciano comentó que con su equipo “hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en (Masters 1000 de Roma) Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”.

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, añadió junto a una foto en blanco y negro.





Baja de Carlos Alcaraz abre el apetito de Jannik Sinner y Novak Djokovic

Con esto, el segundo Grand Slam de la temporada no tendrá a su actual bicampeón, abriendo la ilusión de Jannik Sinner (1°) y Novak Djokovic (4°).

El italiano sueña con consagrarse por primera vez en la arcilla de París, donde cayó el 2025 en una épica final contra Alcaraz que se definió en cinco sets.

Por su parte, el legendario serbio pretende ir por su título número 25 en este tipo de competencias, apostando a una nueva conquista en la recta final de su carrera.

Roland Garros comenzará oficialmente el próximo 24 de mayo, extendiéndose hasta el domingo 7 de junio.