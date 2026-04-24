¿Nuevo dirigente? David Pizarro deja misterioso mensaje en medio de movimientos en la U

Tras la salida de Michael Clark de Azul Azul, el ex volante compartió una particular imagen que desató rumores entre los hinchas.

Sorpresa causó la publicación de David Pizarro a horas de que se confirmara la salida de Michael Clark, quien dejó de ser presidente de Azul Azul este jueves.

Tras estar varios años en Universidad de Chile, el ahora ex dirigente oficializó que no continuará en el directorio mediante una extensa carta en la que repasó sus logros.

Una vez conocida la noticia, el Fantasista subió una historia a su Instagram que dio paso a las especulaciones.





El enigmático mensaje de David Pizarro para la U

El ex volante posteó una foto con inteligencia artificial donde se ve de traje junto a un escudo del Romántico Viajero en su mano izquierda, agregando a la hinchada de fondo.

“Pronto”, escribió el otrora seleccionado nacional, dando a entender que podría entregar novedades sobre su futuro en el corto plazo.

Pizarro tuvo dos etapas en la U en su época de futbolista, llegando a ser capitán y retirándose en el Romántico Viajero luego de la temporada 2018.

El otrora mediocampista ha mostrado su cariño con el club en diferentes ocasiones, celebrando los triunfos en los clásicos con particulares videos.

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