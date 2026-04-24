Revelan apodo con el que se conoció a Mauricio Pinilla en club de Italia: “Tenía un mote”

Un periodista español dio detalles de la vida noctura del ex futbolista chileno, quien jugó varias temporadas en la Serie A.

Mauricio Pinilla tuvo una importante etapa en Italia durante su época de futbolista, jugando en seis equipos y marcando varios goles.

Uno de ellos fue el Palermo, donde el ex delantero chileno se hizo conocido solamente por su rendimiento en la cancha, sino por un particular apodo.

Así lo revelaron en el podcast Falso Nueve, dando detalles sobre la vida que el actual comentarista deportivo tenía fuera de la cancha.





El singular apodo que tuvo Mauricio Pinilla en el Palermo

El periodista Dani Fernández comentó en el mencionado espacio que “a Mauricio Pinilla le gustaba bastante la noche. Tenía un mote (sobrenombre) en Palermo, se le llamaba ‘el desaparecido'”.

“Y aparte de que le gustaba trasnochar, se le daba bien. Tanto era MVP que en algunos entrenamientos no aparecía. De ahí ‘el desaparecido'”, agregó.

De hecho, el comunicador contó que esto fue tema en el club. “En algunas ruedas de prensa que le preguntan a los propios entrenadores o al propio club: ‘¿Por qué no ha venido Mauricio Pinilla?'”, sostuvo.

“Las declaraciones eran: ‘No sabemos dónde está’. Era común que llegase tarde, en mal estado o que no llegase”, agregó.

El formado en Universidad de Chile estuvo una temporada y media en el Palermo, disputando un total de 45 partidos en los que marcó 11 goles.