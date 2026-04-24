El sentido mensaje de Cobreloa tras fallecimiento de histórico del club: “Profundo dolor”

El cuadro de Calama informó el deceso de un funcionario muy querido por la institución, publicando un emotivo video en sus redes sociales.

Cobreloa informó el fallecimiento de Luis Campos Sagüez, histórico paramédico del club que perdió la vida la madrugada de este viernes.

A través de sus redes sociales, Los Loínos despidieron al funcionario con un emotivo video en el que recordaron su paso por la institución de Calama.

“Campitos querido, Cobreloa jamás te olvidará”, señaló el conjunto en el mensaje, remarcando que entregaron esta triste noticia “con profundo dolor”.





Cobreloa despide a histórico funcionario del club

Los Zorros del Desierto afirmaron que el referente que el paramédico “por años y años entregó su vida por su querido Cobreloa”.

“Campitos, como todos lo conocíamos de cariño, dejó una huella inigualable en nuestro club y para siempre será recordado por cada uno de nosotros, ya que es sin duda un histórico de Cobreloa”, agregaron.

Finalmente, el cuadro de norte envió su pésame a familiares y amigos. “Desde acá le decimos hasta pronto querido amigo, y siga alentando a su Cobreloa desde la tribuna celestial”, sentenciaron.

El mensaje generó la reacción de varios ex futbolistas de Los Loínos, entre los que están Sebastián Roco, Rodrigo Pérez y Cristián “Chapa” Rojas.

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