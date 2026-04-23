¿Se viene el estadio? La llamativa promesa que hizo Michael Clark tras despedirse de la U

En la carta que oficializó su salida de Azul Azul, el ahora ex dirigente del Romántico Viajero afirmó que pronto se anunciará el “gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente”.

Este jueves se oficializó la renuncia de Michael Clark a la presidencia de Azul Azul, poniendo fin a un ciclo que se extendió por 5 años en Universidad de Chile.

El ahora ex dirigente confirmó su salida definitiva de la concesionaria a través de una extensa carta, donde repasó los principales logros del club logrados en su gestión.

La misiva incluyó un anticipo de lo que se vendría para el cuadro laico, donde el otrora directivo se refirió al gran sueño del estadio azul.





Michael Clark afirma que se viene “el gran anhelo” de la U

En la misiva publicada esta jornada, Clark mencionó: “En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo”.

Posteriormente, valoró la “hoja de ruta” que escribió junto al directorio y afirmó que “pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: Tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”.

Actualmente, el Romántico Viajero ejerce su localía en el Estadio Nacional y realiza los entrenamientos de sus diferentes ramas en el Centro Deportivo Azul (CDA) ubicado en La Cisterna.

Cuando no tiene a diposición el recinto de Ñuñoa por conciertos o eventos masivos, el plantel masculino se traslada a Santa Laura o fuera de Santiago.