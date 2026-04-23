Diputados buscan conceder nacionalidad por gracia a Pablo Lemoine, head coach de Los Cóndores

Parlamentarios presentaron una iniciativa en mérito del entrenador uruguayo a cargo de la Selección Chilena de rugby que disputará el Mundial 2027.

Diputados presentaron un proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia a Pablo Lemoine, head coach de la Selección Chilena de rugby que disputará el Mundial 2027.

El entrenador uruguayo lideró a Los Cóndores a una histórica segunda clasificación para una cita planetaria, la que se suma a la participación en Francia 2023.

La iniciativa ingresó al Congreso este martes 21 de abril, pasando a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja.





El proyecto que pretende darle nacionalidad por gracia a Pablo Lemoine

De acuerdo a lo establecido en la Cámara de Diputadas y Diputados, el autor de la iniciativa es el parlamentario del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi.

Sin embargo, el proyecto cuenta con un apoyo transversal de los legisladores Álvaro Jofre (PNL), Hans Marowski (PNL), Javier Olivares (PDG), Álvaro Ortiz (DC), Joanna Pérez (Demócratas), Omar Sabat (Independiente), Marisela Santibáñez (Independiente), Carolina Tello (Frente Amplio) y Cristóbal Urruticoechea (PNL).

La moción resaltó a Lemoine como un “destacado entrenador internacional. Ha desempeñado un rol decisivo en la transformación del rugby chileno”.

“El impacto de su trabajo trasciende lo deportivo, proyectándose como un modelo formativo para jóvenes y contribuyendo a la cohesión social. Su labor y compromiso ha contribuido a posicionar al rugby chileno a con ello al país en el escenario internacional, constituye un servicio relevante para toda la República”.

La propuesta se encuentra en primer trámite constitucional, por lo que debe ser analizada en las siguientes jornadas.