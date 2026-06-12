Letal golpe a Japón: Capitán no se recuperó de lesión, quedó afuera del Mundial y anunció su retiro

Wataru Endo tomó una radical decisión tras quedar descartado para la cita planetaria, entregando todo su apoyo al conjunto asiático.

Varios dolores de cabeza son los que ha tenido Japón en la previa de su debut en el Mundial 2026. El más reciente se lo dio el capitán Wataru Endo, quien quedó descartado para el torneo.

El jugador del Liverpool no pudo recuperarse a tiempo de una lesión que arrastraba desde hace meses, por lo que no será parte de la cita planetaria.

A raíz de esta situación, el volante tomó una radical decisión y anunció su retiro definitivo de la selección nipona.





Wataru Endo se retira de la Selección de Japón

A través de sus redes sociales, el mediocampista de 33 años afirmó que “he hecho todo lo posible hasta este momento, así que no me arrepiento en absoluto”.

Si bien remarcó que tiene “frustración” al ser apartado de la nómina, apuntó que “estoy orgulloso de cómo hemos crecido juntos desde la Copa del Mundo de Qatar”.

“Yo como capitán, liderando este equipo y convirtiendo nuestro objetivo de ‘ganar la Copa del Mundo’ en algo que podamos decir de forma natural”, agregó.

Endo cerró su mensaje asegurando que “con esta campaña me retiraré de la selección nacional. De ahora en adelante, animaré a la selección nacional de Japón como uno de los aficionados”.

Tras debutar con los Samuráis Azules el 2015, el volante jugó un total de 73 partidos en los que marcó 3 goles. Su pasó por el conjunto asiático incluyó la disputa de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Los nipones forman parte del Grupo F junto a Países Bajos, Suecia y Túnez, debutando este domingo 14 de junio contra La Naranja Mecánica en Dallas.