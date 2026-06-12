O’Higgins interpuso querella criminal por grave situación que afecta a Sub 20: Funcionario fue despedido

A través de un comunicado, el club informó que se detectó “una grave invasión a la privacidad en el camarín” y que el caso ya fue informado a las autoridades.

O’Higgins de Rancagua dio a conocer este jueves que interpuso una querella criminal por una grave situación ocurrida en el club, la que afecta a su serie Sub 20.

A través de un comunicado, el Capo de Provincia informó que lograron la “detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad en el camarín”.

“El hecho, que activó inmediatamente el Protocolo del club, logró esclarecer que en este se encontraba involucrado una persona que pertenecía el personal de nuestra institución”.





Funcionario fue desvinculado de O’Higgins

La institución remarcó que el trabajador “ya no se encuentra en funciones y dejó de pertenecer a O’Higgins tras conocidos los hechos”.

Adicionalmente, Los Celestes indicaron que entregarán detalles de lo ocurrido solamente a las autoridades que investiguen este caso, esto en busca “siempre de salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada”.

“En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias””, agregaron.

Finalmente, el elenco de Rancagua afirmó que “hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Como señalamos, nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto”.

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