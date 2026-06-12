Fernando Solabarrieta y Leo Burgueño revelaron emotivos momentos por comienzo del Mundial: “Es el primero”

Los conductores de Fiebre de Mundial se tomaron un minuto para compartir sensibles momentos familiares, mencionando a sus hijos y a sus padres.

Dos momentos muy emotivos revelaron este jueves Fernando Solabarrieta y Leo Burgueño, conductores de Fiebre de Mundial que puedes disfrutar por Chilevisión.

Al cierre del programa que muestra lo mejor de cada jornada de la cita planetaria, el reconocido relator se tomó un minuto para contar un hecho que pudo disfrutar una vez que comenzó el partido de México contra Sudáfrica.

“En el fútbol los mundiales son una suerte de banderitas que vamos clavando en nuestras vidas. Yo hoy me di un gusto, y me emociono cuando lo cuento”, comentó.





Los emotivos recuerdos de Fernando Solabarrieta y Leo Burgueño

El narrador dio a conocer que “por primera vez en mi vida, de manera simbólica, porque solo alcancé a ver un minuto y después tuve que irme a trabajar, vi el comienzo Mundial con mis hijos”.

“No lo había podido hacer nunca en mi vida, porque siempre en esta fecha, en este partido (inaugural), yo estaba trabajando y lejos de casa. Pero también es el primer mundial que veo sin mi papá”, agregó.

Por su parte, Burgueño, destacado comentarista y analista de fútbol, señaló que este es “el primer Mundial sin mi mamá”.

“Cuando se terminaba el Mundial anterior (Qatar 2022) me dijo: ‘Este va a ser mi último Mundial’. Nunca más pude volver a ver la final de Francia con Argentina por ese recuerdo”, sostuvo.

Tras escucharlo, Solabarrieta le indicó: “Se fue campeona del mundo. Y nosotros pretendemos junto a ustedes llevar toda esta emoción”.