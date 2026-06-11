México vs Sudáfrica | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron un emotivo triunfo a Los Aztecas, partido que tuvo varias incidencias.

México se hizo fuerte en el comienzo del Mundial 2026, derrotando 2-0 a Sudáfrica en una emotiva jornada en el Estadio Azteca.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron la victoria a El Tri, desatando la alegría de los cerca de 80 mil hinchas que fueron a ver a uno de los anfitriones de la cita planetaria.

El encuentro tuvo varias incidencias, incluyendo a tres expulsados en el segundo tiempo.