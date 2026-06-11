Cielito lindo: México pega primero en el Azteca y derrota a Sudáfrica en el inicio del Mundial

El Tri se hizo fuerte en Ciudad de México y venció a un descontrolado elenco africano, dando un paso gigante en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda.

Arrancó la fiesta más esperada. México tuvo un alegre debut y venció 2-0 a Sudáfrica este jueves, partido que dio inicio al Mundial 2026.

La Tri se hizo fuerte en el Estadio Azteca, imponiéndose a un errático elenco africano gracias al tempranero gol de Julián Quiñones.

El delantero nacido en Colombia, nacionalizado desde el 2023, aprovechó una falla en la salida de los Bafana Bafana y batió al arquero Ronwen Williams a los 8 minutos del primer tiempo.

Si bien no fue una tromba, los locales tuvieron al menos dos chances más para aumentar la diferencia que incluyó un remate al palo del propio Quiñones.





La expulsión condena a Sudáfrica ante México

El segundo tiempo no pudo comenzar peor para el cuadro que vistió de amarillo, con Sphephelo Sithole, que ya había perdido la pelota en la apertura de la cuenta, siendo expulsado a los 50′ por una falta fuera del área sobre Brian Gutiérrez.

La tranquilidad para la afición azteca llegó a los 67′ con Raúl Jiménez, el gran goleador que aprovechó su experiencia para aparecer en el segundo palo y conectar un cabezazo letal.

Sobre el final hubo otras dos tarjetas rojas, Themba Zwane por el lado de Sudáfrica, cobrado a instancias de VAR y César Montes por un foul muy cerca del área.

Este resultado le permitió a El Tri ganar por primera vez en la inauguración de un Mundial, dando un paso gigante en busca de la clasificación a la siguiente fase.

¿Cuándo vuelven a jugar México y Sudáfrica por el Mundial?

El próximo partido de México en el Mundial será el jueves 18 de junio, enfrentando a Corea del Sur a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, Sudáfrica se medirá a República Checa en la misma jornada a las 12:00 horas.