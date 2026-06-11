Quién es Julián Quiñones, el nacionalizado delantero de México que anotó el primer gol del Mundial 2026

Nacido en Colombia, el ariete de 29 años marcó un hito en la actual cita planetaria. Actualmente juega en Arabia Saudita y viene de superar a Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones hizo historia y anotó el primer gol del Mundial 2026, abriendo la cuenta para México en el partido ante Sudáfrica por el Grupo A.

El delantero aprovechó un error en defensa y sacó un potente remate, desatando la euforia de los más de 80 mil hinchas que llegaron al Estadio Azteca.

Julián Quiñones, el delantero que marcó el primer gol del Mundial

Nacido en Magüi Payán, Colombia, en marzo de 1997, el ariete se formó en un club de Cali ants de irse al equipo B de Tigres a los 18 años.





Su debut como profesional fue justamente en el país norteamericano, pasando por Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América.

En junio del 2024 fue anunciado en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita, donde ha deslumbrado en las dos temporadas en el fútbol de Medio Oriente.

De hecho, fue el máximo anotador de la liga al convertir 33 goles, superando al inglés Ivan Toney (32) y a Cristiano Ronaldo (27).

Su buen desempeño en territorios aztecas lo motivaron a nacionalizarse y aceptar jugar por la Selección de México desde el 2023, haciendo historia en esta cita planetaria.