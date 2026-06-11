En solamente 38 segundos: La inédita entrevista de Marcelo Bielsa en la previa del Mundial

El rosarino llamó la atención por la manera en la que contestó las preguntas en su arribo a México, aspecto que generó algunas críticas en redes sociales.

Marcelo Bielsa nuevamente dio que hablar. En la previa del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Uruguay llamó la atención por una particular entrevista.

El Loco entregó seis respuestas en solamente 38 segundos tras el arribo de La Celeste a Playa del Carmen, México, lugar elegido para la concentración de cara a la cita planetaria.

Si bien contestó todas las preguntas, el ex estratega de La Roja demostró que no tenía muchas ganas de conversar.





Las respuestas de Marcelo Bielsa en su breve entrevista

El diálogo se dio con una de las señales que transmitirá el Mundial, algo que no terminó de convencer al argentino que ha reiterado que prefiere hablar en conferencia de prensa.

Entre sus respuestas, Bielsa dijo que tiene “mucha ilusión” y aclaró que el defensa Ronaldo Araújo está “normal” en su lucha a contrarreloj por estar en plenitud física.

El momento se llenó de comentarios en las redes sociales, donde se apuntó al rosarino por su actitud y por no mirar a la periodista que cumplía con su trabajo.

El debut de Uruguay en el Mundial será el próximo 15 de junio, día en que se medirá a Arabia Saudita a partir de las 18:00 horas.

Posteriormente, la escuadra charrúa enfrentará a Cabo Verde el 21 de este mes y cerrará la fase de grupos con España el 26 de junio.

Mira el momento acá