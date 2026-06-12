Mira acá EN VIVO, ONLINE y GRATIS la ceremonia inaugural en Canadá del Mundial 2026

Varios artistas subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre los que destacan Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna y Michael Bublé, entre otros.

Este jueves se dio inicio a la Copa del Mundo 2026, donde México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Mientras que en el otro partido del Grupo A Corea del Sur se impuso 2-1 a República Checa en Guadalajara.

Ahora será el turno del Grupo B, cuando Canadá se mida ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio Nacional de Toronto. Al igual como sucedió en México, la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Canadá comenzará 90 minutos antes del partido, programado para las 15:00 horas.

En la previa del encuentro entre Canadá y Bosnia, la música será protagonista y entre los artistas que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentran Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.





Canadá vs Bosnia en Mundial 2026: Dónde ver la ceremonia de inauguración

El partido entre Canadá y Bosnia y la nueva ceremonia inaugural serán transmitidos en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, el choque lo puedes ver de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Canadá vs Bosnia y la ceremonia inaugural

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido inaugural, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración?

El partido inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 12 de junio, sin embargo, Chilevisión comenzará la transmisión dos horas antes, es decir, a las 13:00, donde se podrá disfrutar de la fiesta inaugural.