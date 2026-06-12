Canadá vs Bosnia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Canadá es el segundo anfitrión en saltar a la cancha al medirse a Bosnia y Herzegovina en el comienzo del Grupo B del Mundial, partido que se disputa en Toronto.

Canadá hace su esperado estreno en el Mundial 2026, chocando ante Bosnia y Herzegovina en un partido determinante por el Grupo B.

The Canucks es el segundo de los tres anfitriones en saltar a la cancha, apostando por hacerse fuerte en casa y dar el primer golpe en la zona que completan Suiza y Qatar.

El rival en esta oportunidad es el elenco comandado por el veterano delantero Edin Dzeko, quienes eliminaron nada menos que a Italia en el repechaje europeo.





Canadá vs Bosnia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Canadá ante Bosnia, válido por el Grupo B del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este esperado encuentro lo puedes ver por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Canadá vs Bosnia GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Canadá vs Bosnia?

El cotejo del conjunto norteamericano contra los europeos inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 12 de junio, disputándose en el Estadio BMO Field de Toronto.