Se juega el Clásico Universitario: Pronósticos para el partido U. de Chile vs U. Católica

Los últimos cotejos entre ambos equipos anticipan pocas chances de que el marcador termine sin goles.

El Estadio Nacional será el recinto para una nueva edición del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes chocarán por la fecha 11° de la Liga de Primera este sábado 25 de abril a las 18:00 horas.

Los Azules necesitan salir de una negativa racha en la que acumulan dos partidos sin ganar, apostando a hacerse fuerte en Ñuñoa.

En tanto, Los Cruzados quieren sacarse la amargura de la reciente derrota contra Unión La Calera y sueñan con dar el golpe en condición de visitante.





Clásico Universitario “asegura” goles

Respecto al pronóstico para este cotejo, los últimos cinco choques entre ambos elencos han tenido goles, lo que hace difícil pensar en un 0-0.

La victoria del Romántico Viajero paga 2.38 en Betsson, mientras que La Franja se eleva a 3.10 y el empate a 3.25.

En caso de que “ambos anoten” se paga 1.85, lo que anticipa una apasionante edición de este tradicional compromiso a disputarse en Ñuñoa.

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