Las razones que entregó Alexis Sánchez para elegir la MLS por sobre Chile: “Soy muy competitivo”

Maravilla reconoció que pretendía quedarse un año más Europa y que el Sevilla le propuso continuar, pero terminó aceptando la oferta del CF Montreal. “Venir a Canadá es un desafío”, comentó en conferencia de prensa.

Alexis Sánchez dio por comenzada su etapa en la MLS, teniendo este martes su primera conferencia de prensa como jugador del CF Montreal.

Maravilla habló sobre este nuevo ciclo, explicando los motivos que lo llevaron a elegir la liga de Estados Unidos y no regresar al fútbol chileno.

Consultado por las razones de radicarse en Canadá, el tocopillano mencionó que “estuve aquí hace mucho tiempo (Mundial Sub 20 del 2007), la MLS está creciendo mucho y es un club en el que confiaron en mí. Hablé con ellos y vine aquí para hacerlo crecer”.

En ese escenario, el delantero afirmó: “Soy muy competitivo en mi carrera. Vi que estaban viniendo jugadores (de talla) mundial como Messi, Luis Suárez, Lewandowski. Y dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de jugar con estos grandes jugadores?'”. Y competir, que es lo que me gusta a mí”.

“Hablé con Luca (Saputo, director principal del club), me gustó el proyecto. Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Arsenal, Inter de Milan y Marsella. Venir a Canadá es un desafío de ayudar al club y salir campeón en algún momento. Mi mentalidad es siempre salir campeón”, agregó.





Alexis Sánchez habló de un posible regreso a Chile

Sánchez no se quedó ahí y abordó un posible retorno a Chile, manifestando que “soy muy querido en mi país por los niños, por las abuelitas y estoy muy contento por eso”.

“Me gustaría volver a Chile algún día. A veces pienso que juego en el Inter y les enseño a los italianos en el Marsella y ahora acá. Creo que los niños que van a estar entrenando conmigo van a aprender mucho”, añadió.

El goleador histórico de La Roja remarcó que pretende “enseñar lo mismo a la gente de Chile, a los niños para que aprendan de alguien como yo. Ahora estoy aquí y espero que los chicos de Montreal mejoren día a día, los voy a exigir para que mejoren”.

Además, el ariete de 37 aprovechó de responder a las críticas y apuntó que “nací jugando al fútbol y es un talento que Dios me dio. Lo encuentro fácil, lo veo fácil para mí. No es solamente correr, es pensar y entender los tiempos. Sigo jugando porque veo que se me hace fácil. Siempre preparándome físicamente y me siento bien”

“Quería estar un año más en Europa y Sevilla me quería, pero tomé la decisión de poner fin a eso y venir acá a Montreal. Estaba entrenando bien con chicos de 22 años, corría más que ellos y me preguntaban por qué estaba tan bien. Al final, eso lo tengo que demostrar en el campo. El día que no me exiga personalmente, será porque no puedo más”, sentenció.