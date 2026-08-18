El presidente de la ANFP destacó al máximo dirigente del fútbol Mundial, recordando que “Conmebol vota en bloque” de cara a las elecciones de la FIFA del próximo año.

En medio de cuestionamientos y desmarques de diferentes federaciones, Pablo Milad, presidente de la ANFP, manifestó su respaldo al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino.

Pese a la controversia generada por el fallido proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise), el que se pretendía vender participaciones del Mundial a privados, el líder del organismo nacional dio a conocer su postura.

“Hoy le damos nuestro apoyo completo a Gianni Infantino”, afirmó en declaraciones a Radio Biobío.





Pablo Milad aclara que “Conmebol vota en bloque” en elecciones de la FIFA

Con miras a las elecciones de la FIFA que se realizará a inicios del 2027, el dirigente apuntó que “lo que pasó quedó en el pasado y fue nada más que una propuesta, que ya fue retirada”.

Si bien recordó que “corresponderá al futuro directorio ver esa decisión”, por los comicios en la ANFP en noviembre de este año, aclaró que “Conmebol vota en bloque, siempre ha sido así”.

Milad aprovechó de abordar la idea de realizar el Mundial 2030 con 64 equipos, iniciativa que ha sido apoyada de manera pública por el propio Infantino.

“Más que nada como una celebración histórica de esos 100 años de FIFA, que han hecho del Mundial hoy la competencia más importante del mundo a nivel deportivo”, añadió.