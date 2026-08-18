A qué hora juega HOY Universidad Católica vs Estudiantes por Copa Libertadores

Universidad Católica se juega su futuro en la Copa Libertadores, recibiendo a Estudiantes de La Plata por la revancha de los octavos de final.

Universidad Católica salta a la cancha para un nuevo desafío por Copa Libertadores, buscando cerrar la llave de octavos de final ante Estudiantes de La Plata.

Pese a las numerosas bajas que presentan, entre las que está Fernando Zampedri, Los Cruzados quieren aprovechar la localía y sacar adelante una compleja tarea.

La definición de la llave asoma bastante pareja, teniendo en cuenta que la ida finalizó 1-1 con un gol de La Franja cerca del cierre del segundo tiempo.





Copa Libertadores: ¿A qué hora juega Universidad Católica vs Estudiantes?

El partido de Universidad Católica ante Estudiantes comienza a las 20:30 horas de Chile de este martes 18 de agosto.

El escenario para este trascendental cotejo es el Claro Arena, donde se espera una gran multitud alentando a los estudiantiles.

¿Dónde ver el partido de Universidad Católica vs Estudiantes?

El duelo de los dirigidos por Daniel Garnero contra el Pincha será transmitido en vivo por el canal Chilevisión.

Adicionalmente, el choque del cuadro estudiantil será emitido de manera online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.