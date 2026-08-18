El aviso de Arturo Vidal de cara al Superclásico ante la U: “No vamos a perder el título”

El King anticipó el tradicional duelo y mostró su confianza de cara a la recta final de la Liga de Primera. Además, el volante respondió por el penal errado ante O’Higgins.

Arturo Vidal ya tiene en la mira el Superclásico ante Universidad de Chile. Pese al empate de Colo Colo contra O’Higgins en la fecha anterior por la Liga de Primera, el King mostró toda su confianza de cara al tradicional duelo.

El volante palpitó el partido en una transmisión por Kick, recordando que el Cacique mantiene 10 puntos de ventaja sobre Los Azules y afirmando que “el campeonato tiene que ser nuestro”.

“Colo Colo no es un equipo que perderá cuatro o cinco partidos seguidos, eso no ha pasado nunca. Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, en otra temporada, pero ahora no nos va a pasar”, comentó.





El experimentado mediocampista insistió en que “no perderemos esos partidos, menos con el equipo que nosotros tenemos. Podemos tener uno malo, tal vez, pero no dos. Se lo digo a los colocolinos de corazón, no vamos a perder el título”.

“Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan para levantar la estrella 35. Somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo”, agregó.

Arturo Vidal anticipó el Superclásico y respondió por penal perdido

Vidal aseguró que “el clásico lo iremos a ganar, nadie sabe lo que pueda pasar, pero la 35 debe ser nuestra. Todos los equipos son buenos, todos juegan, todos te estudian, pero somos Colo Colo. Tenemos un equipazo y debemos ganar a todos”.

Adicionalmente, el ex Bayern Múnich y Barcelona respondió por el penal errado frente al Capo de Provincia en el reciente cotejo.

Mediante una historia en Instagram, el volante compartió una estadística de su alta efectivdad en los tiros desde los 12 pasos y apuntó: “Falla el que se atreve”.