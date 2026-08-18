Nueva decepción del Dibu Martínez: Juventus no lo fichó y su club ya compró otro arquero

Pese a que se especuló por varias semanas con su traspaso a Italia, la Vecchia Signora no pagó lo solicitado y apostó por otro guardameta.

Días complicados son los que vive Emiliano “Dibu” Martínez, quien nuevamente tuvo que deshacer las maletas tras la caída de su traspaso a la Juventus.

El argentino era pretendido por la Vecchia Signora y todo apuntaba a que finalmente saldría del Aston Villa, pero el fichaje se cayó.

De hecho, el elenco italiano aplicó el “Plan B” y apostó por Guglielmo Vicario que llegará del Tottenham a cambio de cerca de 10 millones de euros.





Dibu Martínez recibe otro golpe en el mercado

Según consignó la prensa europea, la operación por el controvertido trasandino no se concretó por una importante diferencia en los precios.

El conjunto inglés solicitó €15 millones, monto que fue considerado excesivamente alto por la Juventus que aseguró que el arquero no vale esa cantidad.

El golpe a Martínez es todavía más grande, teniendo en cuenta que ahora tendrá una dura pelea por el arco tras la contratación de Zion Suzuki parte del propio Aston Villa.

Nacido en Japón, el joven de 23 años es una de las grandes promesas del fútbol nipón, siendo titular en el Mundial 2026.

El fallido intento por dar el salto del meta argentino se sumó al papelón del año pasado, donde llegó a despedirse entre lágrima del club y finalmente se terminó quedando por falta de ofertas.