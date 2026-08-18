Insultos, golpes y más: DT de Egipto se desmaya tras escandalosa pelea entre sus dos esposas

Hossam Hassan tuvo que ser asistido luego de un caótico momento protagonizado por sus parejas, quienes iniciaron un altercado en un bar.

Hossam Hassan, entrenador de la Selección de Egipto, hizo ruido en África tras terminar hospitalizado por un fuerte enfrentamiento entre sus dos esposas.

El hecho se dio en un bar de la zona norte del país, donde el adiestrador disfrutaba de algunos días libres luego de la participación de Los Faraones en el Mundial 2026.

Tras sentarse para intentar pasar un buen rato, una discusión de las dos mujeres escaló en tensión y generó un inesperado conflicto.





El escándalo protagonizado por esposas de DT de Egipto

Según consignó Al-Arabiya, los insultos dieron paso a los golpes y posteriormente al lanzamiento de objetos, todo ante la mirada de diversos clientes y trabajadores.

Mientras algunas personas intentaban separarlas, Hassan se desmayó y tuvo que ser asistido por personal médico que lo llevó a un centro asistencial.

El citado medio informó que el escándalo no quedó ahí, con las protagonistas realizando acusaciones y familiares lanzando durísimos dardos en redes sociales.

Si bien el origen de la pelea no ha sido aclarado hasta este momento, las autoridades mencionaron que las parejas del estratega optaron por no ejercer acciones legales.

El conflicto provocó un gran remezón en Egipto, teniendo en cuenta que el DT es muy valorado en su país por su desempeño como futbolista de la selección, rompiendo varios récords.