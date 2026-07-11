Uno para cada jugador: Plantel de Egipto recibirá millonario regalo tras polémica eliminación del Mundial 2026

El anuncio coincide con el recibimiento del presidente Abdelfatah al Sisi a la selección en Nueva Al Alamein tras su regreso desde Estados Unidos.

Tras la controversial eliminación ante Argentina en octavos de final, la histórica campaña de Egipto en el Mundial 2026 tendrá un millonario reconocimiento.

El anuncio fue realizado por el grupo emiratí Al Habtoor, que decidió entregar un auto a cada miembro de la delegación por alcanzar, por primera vez en su historia, los octavos de final de una Copa del Mundo.

Cabe recordar que la eliminación de los ‘Faraones’ estuvo marcada por la controversia, puesto que la derrota por 3-2 ante Argentina desató una serie de cuestionamientos al arbitraje y al uso del VAR en la cita planetaria.





El millonario regalo que recibirá el plantel de Egipto por el Mundial 2026

A través de un comunicado, el grupo emiratí Al Habtoor detalló que regalará “un vehículo Mitsubishi a cada miembro de la delegación de la selección egipcia“.

La empresa explicó que el obsequio es “una muestra de agradecimiento por la honorable actuación del equipo en el Mundial 2026, que ha hecho felices a millones de personas, ha enaltecido el nombre de Egipto y ha llenado de alegría el corazón de todos los árabes”.

El presidente del grupo, Jalaf Ahmed Al Habtoor, agregó en su cuenta de X que “la alegría de Egipto hoy es la alegría de todos los árabes”. Lo que este equipo ha demostrado merece todo nuestro reconocimiento”.

Hasta ahora, la Federación Egipcia de Fútbol no se ha pronunciado sobre el regalo.