FIFA defiende a árbitro que estuvo en victoria de Argentina ante Egipto: “Estamos satisfechos”

Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, respaldó al francés François Letexier y aseguró que los cobros cuestionados por los africanos estuvieron correctos.

Siguen las repercusiones del polémico triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial, con los africanos cuestionando un gol anulado a instancias del VAR y un supuesto penal que no fue sancionado sobre el final del partido.

Pese a los cuestionamientos, Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, defendió la labor del árbitro francés François Letexier y apuntó que hay “acusaciones infundadas que no tienen cabida en nuestro deporte”.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”.





Pierluigi Collina defendió labor de los árbitros en el Mundial

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el reconocido ex colegiado italiano aseguró que “nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA (Gianni Infantino)”.

“Él siempre ha demostrado su total apoyo al Equipo Uno de la FIFA, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”, agregó.

Sobre las polémicas jugadas en la victoria de La Albiceleste, Collina indicó que en tanto invalidado a Los Faraones “Marwan Attia, número 19 de Egipto, claramente pisó el pie de Lisandro Martínez”.

“Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece ‘obvia’, si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir. Pisar el pie de un oponente es falta”, añadió.

Respecto al último gol de Enzo Fernández, donde se reclamó penal segundos antes por los egipcios, sostuvo que “el árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Mohamed Salah y Julián Álvarez”.

“Por supuesto, siempre habrá un elemento de subjetividad en algunas decisiones, pero estamos satisfechos con la forma en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”, sentenció.