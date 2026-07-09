¡Es igualito! Roberto Cox encontró a hincha argentino con singular parecido a Rodrigo de Paul

El periodista conversó en Contigo en la Mañana con Juan Cruz, un fanático de La Albiceleste oriundo de La Plata que es idéntico al volante.

Roberto Cox otra vez protagonizó un curioso momento palpitando el Mundial 2026, encontrándose con un hincha argentino muy parecido nada menos que a Rodrigo de Paul.

El periodista se trasladó a Kansas para vivir la previa del duelo de La Albiceleste ante Suiza, válido por los cuartos de final de la cita planetaria que se disputará este sábado 11 de julio.

Mientras recorría la ciudad, el comunicador conversó en Contigo en la Mañana con un fanático casi idéntico al volante que milita en el Inter Miami.





El simpático momento de Roberto Cox con hincha argentino

El aficionado es Juan Cruz, oriundo de La Plata al que Cox me mencionó: “Tiene un aire. Y está con Tini, jaja”, revelando que estaba acompañado por una joven mujer.

Consultado sobre si le habían comentado esta situación, el hincha reconoció que “sí, me lo dijeron un par de veces. Ojalá algún día lo podamos conocer. Ya que vamos a salir en la TV chileno, que esto le llegue a Rodrigo”.

Adicionalmente, el aficionado aprovechó de revelar el importante monto que está dispuesto a pagar por una entrada para ver el choque con el elenco europeo.

“1.800 dólares. Y es de las más baratas. Viene mucha gente a ver (los partidos) de otros países que van a ver a Messi”, señaló.