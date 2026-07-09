No hubo perdonazo: Jarell Quansah recibió dura sanción por expulsión en duelo de Inglaterra vs México

El defensor quedó descartado para el partido de cuartos de final ante Noruega, generando un importante dolor de cabeza para el entrenador Thomas Tuchel.

Malas noticias para Inglaterra. Jarell Quansah, defensor que fue expulsado en la victoria ante México por los octavos de final del Mundial, recibió una sanción de dos partidos.

El jugador del Bayer Leverkusen vio la roja por una entrada sobre Jesús Gallardo durante el segundo tiempo, acción que fue revisada en el VAR.

Pese a que la dirigencia británica intentó amortiguar el castigo, la FIFA determinó que el zaguero no estará en los siguientes dos encuentros de su selección.





Jarell Quansah reaparecería en hipotética final

De esta manera, el jugador de 23 años quedó completamente descartado para el crucial duelo contra Noruega por los cuartos de final, programado para este sábado 11 de julio.

A esto se suma un eventual compromiso en semifinales frente a Argentina o Suiza, generando un importante dolor de cabeza para el entrenador Thomas Tuchel.

Quansah podría reaparecer solamente en una hipotética final o en el choque por el tercer lugar, siempre que Los Tres Leones llegan a alguna de estas instancias.

La drástica sanción se dio días después del polémico perdonazo a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que pudo jugar los octavos de final ante Bélgica a pesar de ver la tarjeta roja.

En aquella situación, el presidente norteamericano Donald Trump reconoció haber llamado al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, aunque este último afirmó que no hubo injerencia en la decisión final.