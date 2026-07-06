06/ 07/ 2026 16:02

VIDEO | Revelan nuevo ángulo de la aparatosa caída de Jordan Henderson con Inglaterra en el Mundial 2026

Un nuevo video reveló otro ángulo de la fuerte caída que sufrió Jordan Henderson durante los festejos de Inglaterra tras eliminar a México en el Mundial 2026. Las imágenes muestran con mayor claridad cómo el volante perdió el equilibrio al intentar acercarse a los hinchas ingleses, impactando violentamente sobre uno de sus brazos. Tras el incidente, el técnico Thomas Tuchel confirmó que el jugador fue hospitalizado por una lesión en la muñeca que podría ser de gravedad.