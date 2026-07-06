El adiós de Cristiano Ronaldo del Mundial: España despacha a Portugal y avanza a cuartos de final

Un gol sobre el final de Mikel Merino le permitió a La Furia Roja eliminar a Los Lusos, consumando la despedida de CR7 de la cita planetaria.

España volvió a pegar fuerte en el Mundial, derrotando 1-0 a Portugal este lunes y consumando el adiós de Cristiano Ronaldo.

Por los octavos de final de la cita planetaria, La Furia Roja aprovechó un gol sobre el final de Mikel Merino en Dallas y se ilusiona con meterse en instancias definitivas.

El partido arrancó movido y el actual campeón de Europa pudo abrir la cuenta de manera temprana, pero Mikel Oyarzabal falló de forma increíble un mano a mano.

Los Lusos respondieron y tuvieron su mejor chance con un remate de Nuno Mendes, que salió lesionado, que se desvió y terminó dando en el travesaño.

El lateral izquierdo terminó siendo la principal arma ofensiva de su selección, lo que terminó afectando el rendimiento del equipo.





Mikel Merino, el héroe de España ante Portugal

La intensidad bajó en el segundo tiempo y los errores se vieron más seguido, con ambos equipos apostando a no cometer ningún error que costara caro.

Cuando parecía que todo se extendía hasta el alargue, el ingresado Merino aprovechó un gran pase de Ferrán Torres y batió al arquero Diogo Costa para desatar la locura de Los Hispanos a los 91 minutos.

Pese a que Portugal tuvo una última ocasión con un cabezazo de Bernardo Silva, no hubo fortuna y consumó un nuevo fracaso al no llegar rondas más determinantes.

Con esto, Ronaldo dice adiós a su última cita planetaria con 41 años, mientras que España celebra y espera por el ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica.