El cruce de Cristiano Ronaldo con periodista: Lo encaró en plena conferencia de prensa

En la previa del partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial, el capitán de Los Lusos tuvo un singular intercambio con un reportero.

Un llamativo momento protagonizó Cristiano Ronaldo en la previa del partido entre Portugal y España, selecciones que se enfrentarán este lunes por los octavos de final del Mundial.

El capitán de Los Lusos fue a la tradicional rueda de prensa antes de los encuentros, donde tuvo un singular intercambio con un periodista al que supuestamente no le agrada.

En plena conferencia, el experimentado delantero pidió que un reportero en particular formule una consulta. “Dale a aquel muchacho que está delante de él. Ese muchacho al que yo no le caigo bien. Quiero ver si me hace una buena pregunta”, comentó.





Cristiano Ronaldo encara a periodista

El involucrado es el brasileño Marcelo Bechler, quien no se intimidó y le dijo a CR7: “Un placer hablar contigo. Quería saber cuál es la cosa más difícil de jugar una Copa del Mundo a los 41 años”.

Fiel a su estilo, Ronaldo respondió: “¿Cuál es la cosa más difícil? Es hablar con ustedes, con algunos de ustedes. Los que no me quieren, principalmente. Tú eres uno de ellos, que yo lo sé”.

“Yo me fijo bien en las caras de las personas. A mí solo me basta ver una vez y ya no me olvido más”, agregó.

El ariete sueña con alcanzar los cuartos de final de la cita planetaria junto a su selección, aunque para eso deberá vulnerar al actual campeón de Europa.

El compromiso entre Portugal y España está fijado para este lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile.

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