España vs Austria | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La Furia Roja logró imponerse ante Austria pese a los pormenores del primer tiempo, y cerró con broche de oro su paso por los dieciseisavos de final gracias a una victoria absoluta.

España obtuvo una aplastante victoria y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 con su triunfo 3-0 ante Austria, partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La cuenta se abrió para La Furia Roja al minuto 36 con el gol de Mikel Oyarzabal, racha que se mantuvo hasta el fin del primer tiempo sin nuevos goles por parte de ambos equipos.

El complemento fue decisivo para la escuadra española, que logró dos goles con el tanto de Pedro Porro y el doblete de Mikel Oyarzabal (66’ y 89’).